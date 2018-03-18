Владимир Путин проголосовал на выборах президента России

Восемнадцатого марта в России проходят выборы президента, всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования.

Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.

Глава государства голосует на этом участке. И в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.