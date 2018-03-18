10:31 18 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России

© Sputnik. Михаил Климентьев
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента России 2018 (44)
25 0 0

Восемнадцатого марта в России проходят выборы президента, всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования.

Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.

Глава государства голосует на этом участке. И в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.

Темы:
Выборы президента России 2018 (44)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Пункт обмена валют, архивное фото
    Перевод на миллиард

    В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Футбол четырех

    Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Кот Ахилл из Эрмитажа готовится предсказывать результаты ЧМ-2018
Все идет по плану: кот-предсказатель Ахилл готовится к ЧМ-2018
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia