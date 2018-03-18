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Здание посольства Российской Федерации в Киеве

Полиция в Киеве заблокировала вход в посольство России

© Sputnik. Стрингер
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Вход в здание посольства огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Вход в посольство России в Киеве заблокирован полицией, сообщает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в посольстве организовано голосование на выборах президента России.

Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве.
© Sputnik. Стрингер
МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах

По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

По сообщению пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко полиция и нацгвардия выполняют решение властей Украины об ограничении доступа россиян в помещения для голосования, кроме лиц с дипломатическим статусом.

Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" и запрещенной в РФ радикальной организации "Правый сектор". Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах в Крыму, который Киев считает своей территорией.

Посольство РФ в Киеве после этого направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы россияне на Украине смогли проголосовать.




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