В Одессе россиян не пускают в консульство России для участия в выборах

На прилегающих к консульству улицах расположены около десяти автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента РФ, перекрала полиция, сообщает корреспондент РИА Новости. © Sputnik. Стрингер Полиция в Киеве заблокировала вход в посольство России

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

На прилегающих к консульству улицах расположены около десяти автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

Ранее националисты из "Свободы", "Правого сектора" (запрещен в РФ) и "Национального корпуса" заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. Ситуация возле дипломатического учреждения спокойная, никаких акций протеста не проходит.