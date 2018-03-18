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Выборы президента РФ в регионах России

Угрозы Киева не повлияли на проведение выборов в Крыму

© Sputnik. Кирилл Ясько
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (53)
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Президент Украины Петр Порошенко пригрозил организаторам выборов в Крыму санкциями.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. На проведение выборов президента России на территории Крыма не повлияло давление украинских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского избиркома Михаила Малышева.

Ранее Петр Порошенко пригрозил организаторам выборов в Крыму санкциями, а украинская прокуратура возбудила уголовные дела, в том числе по статьям "Государственная измена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Михаил Малышев сообщил, что все члены участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий приступили к своей работе, которую они должны выполнять.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временные. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей.

Темы:
Выборы президента России 2018 (53)



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