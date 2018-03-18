Угрозы Киева не повлияли на проведение выборов в Крыму

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. На проведение выборов президента России на территории Крыма не повлияло давление украинских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского избиркома Михаила Малышева.

Ранее Петр Порошенко пригрозил организаторам выборов в Крыму санкциями, а украинская прокуратура возбудила уголовные дела, в том числе по статьям "Государственная измена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Михаил Малышев сообщил, что все члены участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий приступили к своей работе, которую они должны выполнять.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временные. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей.