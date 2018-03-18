Сайт ЦИК России подвергся хакерской атаке

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. DDOS-атака на сайт ЦИК России была зафиксирована из 15 стран ночью 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

"Была атака на сайт ЦИК с 2 до 5 часов ночи, источники атаки — из 15 стран", сказала Памфилова.

Кроме того, поступают звонки от тех граждан, которые хотели бы проголосовать по программе "мобильный избиратель". Секретарь Центризбиркома Майя Гришина напомнила, что за попытку проголосовать более одного раза предусмотрена административная и уголовная ответственность.