Сайт ЦИК России подвергся хакерской атаке

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. DDOS-атака на сайт ЦИК России была зафиксирована из 15 стран ночью 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.
"Была атака на сайт ЦИК с 2 до 5 часов ночи, источники атаки — из 15 стран", сказала Памфилова.
Кроме того, поступают звонки от тех граждан, которые хотели бы проголосовать по программе "мобильный избиратель". Секретарь Центризбиркома Майя Гришина напомнила, что за попытку проголосовать более одного раза предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по месту нахождения проголосуют более 5,5 миллиона россиян.
За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран, в том числе и из Абхазии. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия впервые будет принимать участие в выборах президента России в качестве иностранных наблюдателей.
На пост президента России претендуют восемь человек.