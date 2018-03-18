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Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в голосовании на выборах президента РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах президента

© Sputnik. Дмитрий Астахов
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (53)
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Восемнадцатого марта в России проходят выборы президента, всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве, сообщает РИА Новости.

Премьера сопровождала его жена Светлана. Она также отдала свой голос. Медведев, как положено избирателю, зарегистрировался, получил бюллетень и подошёл к кабинке. Автомат принял бюллетень премьера с первого раза.

На прошлых выборах в 2012 году Медведев голосовал на этом же участке, который находится на улице Довженко, 10 в районе Раменки, но в качестве президента.

Всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по месту нахождения проголосуют более 5,5 миллиона россиян.

За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран, в том числе и из Абхазии. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия впервые будет принимать участие в выборах президента России в качестве иностранных наблюдателей.

На пост президента России претендуют восемь человек.

Темы:
Выборы президента России 2018 (53)



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