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Наблюдатели на выборах президента РФ на избирательном участке

Более 500 наблюдателей из 80 стран прибыли на выборы президента России

© Sputnik. Сергей Русанов
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (53)
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На выборах президента РФ в качестве иностранных наблюдателей присутствуют 78 представителей национальных парламентов 19 стран, в том числе и из Абхазии.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Более 500 иностранных наблюдателей из более чем 80 стран, приглашенных Федеральным Собранием России, прибыли на выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

"Всего по приглашениям Федерального Собрания прибыло более 500 иностранных наблюдателей разных категорий из более 80 стран, наблюдение будет осуществляться в 20 регионах Российской Федерации и пяти посольствах России за рубежом", — сказал Слуцкий.

Как пояснил парламентарий, приглашения направлены также в международные организации. От международных организаций по линии МПА СНГ присутствуют 40 представителей из шести стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), по линии ПА ОБСЕ — 116 международных наблюдателей из 29 стран (включая Бельгию, Канаду, Нидерланды, Швецию, США и другие), по линии ПАЧЭС — пять представителей из Азербайджана, Албании, Болгарии, Сербии, Турции. Кроме того, запланировано наблюдение девяти представителей по линии ПА ОДКБ из пяти стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), 26 представителей ПС СБР и два представителя Греции (из МАП)

Кроме того, по словам Слуцкого, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил 318 индивидуальных приглашений потенциальным международным наблюдателям по представлению думского комитета по международным делам, председатель Совета Федерации и заместитель председателя Совфеда направили 129 индивидуальных приглашений потенциальным международным наблюдателям.

Депутат отметил, что на выборах президента РФ в качестве иностранных наблюдателей присутствуют 78 представителей национальных парламентов 19 стран (Азербайджан, Абхазия, Аргентина, Армения, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Киргизия, Мексика, Монголия, Пакистан, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Франция, ЮАР, Южная Осетия), запланировано наблюдение в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону (представители Армении), в Крыму (наблюдатели от Кипра).

Что касается индивидуальных наблюдателей, со слов Слуцкого, в России находятся более 220 представителей 62 стран (Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Иран, Италия, Египет, Казахстан, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Латвия, Польша, Португалия, Сирия, Финляндия, Франция и другие страны).

Темы:
Выборы президента России 2018 (53)



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