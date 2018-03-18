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Столица Венесуэлы город Каракас

Как грибы после дождя: альтернативные валюты множатся в Венесуэле

© Sputnik. Sergei Mamontov
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Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Сложная экономическая ситуация и дефицит наличности в Венесуэле привели к появлению еще одной альтернативной официальной валюты, сообщает РИА Новости.

Депутат парламента Хосе Герра сообщил в своем микроблоге в Twitter, что город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием.

"В условиях кризиса с наличными деньгами начинают вводиться в оборот местные валюты. Вот – "элорса", которую эмитировал город Элорса в штате Апуре. Гиперинфляция и нехватка наличности заставляют появляться "мини"-центральные банки", — написал Герра.

Криптовалюта
© flickr.com/ Zach Copley
"Петро" пущен в оборот: Венесуэла реализовывает свою криптовалюту

Помимо "элорса" в Венесуэле в одной из коммун района Катия в столице Каракасе используется валюта "паналь" для внутрикоммунальных расчетов. Первой такой операцией стала продажа риса, собранного в той же коммуне. Цена пакета составила 3 паналя, а курс установлен из расчета 1 паналь равен 5 тысячам боливаров.

Сейчас курс доллара на "черном" рынке превышает 226 тысяч боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка всего около 0,5 доллара США.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро". Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.




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