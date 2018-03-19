Последний трюк: акробат цирка Cirque du Soleil сорвался с высоты и погиб

Погибший акробат Янн Арно работал в цирке Cirque du Soleil более 15 лет. Трагедия произошла во время выступления в штате Флорида.

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. Акробат цирка Cirque du Soleil Янн Арно сорвался с высоты во время выступления в штате Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WFLA.

Янн Арно упал, выполняя относительно несложный трюк на кольцах. 38-летнего артиста доставили в местную больницу, где он скончался.

По словам работников цирка, Арно был опытным акробатом и работал в цирке более 15 лет.

"Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", — заявил директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.