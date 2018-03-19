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Анна Нетребко, Костас Сморигинас, Анджела Георгиу и другие оперные звезды в Лондоне почтили память своего коллеги Дмитрия Хворостовского

Оперные звезды выступили на концерте памяти Хворостовского в Лондоне

© Фото: Мария Табак
Новости
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Концерт памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского состоялся в Лондоне 18 марта, в рамках которого вдова певца Флоранс приняла из рук австрийского посла посмертно присужденную Хворостовскому награду Венской государственной оперы.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. В Лондоне на мемориальном концерте в Королевском театре оперы и балета почтили память Дмитрия Хворостовского, сообщает  РИА Новости.

Анна Нетребко, Костас Сморигинас, Анджела Георгиу и другие оперные звезды выступившие на концерте в воскресенье вечером, почтили память своего друга и коллеги.   

На мемориальный концерт в Королевском театре оперы и балета были приглашены члены семьи певца, скончавшегося в ноябре прошлого года, его друзья, партнеры по сцене, и лишь небольшое количество билетов поступило в открытую продажу.

"Очень трудно стоять тут и говорить какие-то слова. Мы до сих пор в состоянии шока от того, что Дима ушел… Но, вы знаете, его голос остается в этих стенах, так что Дима здесь и останется здесь навсегда. Он был здесь другом абсолютно для всех, и одновременно примером того, что значит – быть на сцене, выступать перед зрителями", — сказал музыкальный директор Ковент-гардена Антонио Паппано.

В программу концерта, открывшегося видеозаписью знаменитого победного выступления молодого Хворостовского на конкурсе BBC Cardiff 1989 года, вошли, в том числе, арии Ленского и Ольги из оперы "Евгений Онегин", арии из "Риголетто", "Макбета", "Пиковой дамы". Анна Нетребко, которая уже через неделю выйдет на сцену Ковент-гардена в роли леди Макбет, сегодня выступила с арией из оперы "Мадам Баттерфляй".

Певец Дмитрий Хворостовский
© Sputnik. Владимир Астапкович
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На концерте присутствовала семья Хворостовского — вдова Флоранс и двое детей.

В рамках концерта вдова Дмитрия Хворостовского приняла из рук австрийского посла посмертно присужденную Хворостовскому награду Венской государственной оперы.

"Дмитрий очень гордился бы этой наградой. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня, чтобы почтить невероятный талант удивительного человека, отца и мужа… Я очень благодарю всех певцов, его друзей и коллег, которые сегодня приняли участие в концерте памяти Дмитрия", — сказала она.

Под скрипичное соло в исполнении Васко Василева фотографии Хворостовского с друзьями и коллегами сменяли друг друга.

Фрагмент из оперы "Трубадур", в которой Хворостовский исполнял партию графа ди Луны — одну из своих любимых партий,  стал завершающим показом мемориального концерта.  

Этому предшествовала музыкальная "шутка" — исполнение на колокольчиках разных размеров пьесы "Лебедь" из сюиты Камиля Сен-Санса.

"Дмитрий Хворостовский был очень веселым человеком, и наверняка громче всех бы смеялся этой шутке", — сказал РИА Новости один из друзей покойного певца.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни. Артист ушел из жизни после продолжительной болезни.




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