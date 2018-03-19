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Посольство Российской Федерации в Варшаве.

"Дело Скрипаля": Польша может выслать российских дипломатов

© Sputnik. Алексей Витвицкий
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (20)
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Польские власти обсуждают вопрос высылки из страны российских дипломатов и введение санкций против российских компаний и чиновников в знак солидарности с Великобританией.

СУХУМ, 19 мар —Sputnik. Польша в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, рассмотрит вопрос высылки российских дипломатов из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Gazeta Prawna.

Издание также сообщает, что в Варшаве хотят ввести санкции против российских компаний и чиновников. Дискуссии по данному вопросу начались на прошлой неделе, однако, принимать решения не торопились — ждали результатов президентских выборов в России, сообщил источник в правительстве

Полиция на улице Castle street британского города Солсбери рядом с местом, где был найден в тяжелом состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AP Photo. PA/Steve Parsons
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Источники газеты также сообщил, что польское правительство считает лучшим решением совместные действия против России на уровне Евросоюза. Но если европейским властям не удастся прийти к единому решению, Варшава введет собственные ограничительные меры.

Вместе с тем, Варшава пытается убедить Берлин отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2" на фоне "дела Скрипаля", ранее об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский.

Варшава призывает Берлин "задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия". 

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Лондон заявил о причастности Москвы к данному происшествию, и отказал доступ к материалам дела.

Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в числе которых  высылка 23 дипломатов и заморозка двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ на что российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Вместе с тем, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге.  МИД РФ также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (20)



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