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Президент РФ В. Путин встретился с кандидатами на должность президента РФ

В интересах народа: Путин призвал экс-кандидатов в президенты к диалогу

© Sputnik. Алексей Никольский
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (79)
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На встрече с баллотировавшимися в президенты России кандидатами Владимир Путин отметил, что важно объединить усилия всех политических партий и организаций "для реализации позитивной повестки дня" и преодоления вызовов, с которыми сталкивается Россия.

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. О важности объединения усилий всех политических партий и необходимости диалога говорил избранный президент Владимир Путин на встрече с экс-кандидатами в президенты, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это необходимо "для реализации позитивной повестки дня" и преодоления вызовов, с которыми сталкивается Россия.

"Это могут быть и непростые решения, это могут быть решения, требующие дополнительного объяснения, я очень бы хотел, чтобы мы при этом руководствовались всегда соображениями долгосрочных интересов России и российского народа, и на второй план всегда бы отодвигали групповые или партийные предпочтения", — заявил Путин.

Путин отметил, что "это всегда непросто", но вместе с тем выразил надежду на открытый и честный диалог, "нацеленный на долгосрочные национальные интересы".

Он также подчеркнул, что Россия настроена на конструктивный диалог со всеми странами.

"Но, разумеется, не от нас все зависит. Это нужно, чтобы также, как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается", — добавил он.

Голосование на выборах президента прошло 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47 процента — 73,36 миллиона человек. На выборах побеждает Владимир Путин. Он набирает 76,68 процента голосов после обработки 99,94 процента бюллетеней. Второе место занимает Павел Грудинин (11,78 процента), третье — Владимир Жириновский (5,65 процента голосов).

Темы:
Выборы президента России 2018 (79)



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