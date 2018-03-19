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Биткоин

Курс биткоина начал расти

© globallookpress.com
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Средний курс популярной криптовалюты составляет 8,6 тысячи долларов. Ранее эксперты отмечали падение курса, что было связано с новостью о запрете рекламы криптовалют компаниями Google и Facebook.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. По свидетельствам данных торгов, курс криптовалюты биткоин начал расти – к вечеру понедельника он составил 8,6 тысячи долларов США, сообщает Sputnik Беларусь.

Биткоин
CC0 / MasterTux
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Главной причиной обвала курса биткоина стали новости о запрете рекламы криптовалют компаниями Google и социальной сетью Facebook. В воскресенье стало известно, что подобные шаги может предпринять и  Twitter

По информации портала CoinMarketCap, по состоянию 18:00 по минскому времени биткоин подорожал на 14,66% – до 8,6 тысячи долларов.

Остальные криптовалюты тоже показали рост в понедельник: Ethereum – до 549,1 долларов (+15%), Ripple – до 0,68 доллара (+20%), Bitcoin Cash – до 979,1 доллара (+12%).

В последний раз до отметки в 8 тысяч долларов курс биткоина опускался в начале февраля 2018 года.

Рекордных показателей курс биткоина достигал несколько месяцев назад, в конце 2017-го. Тогда его стоимость составила 20 тысяч.




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