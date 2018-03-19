Палестина собирается подать иск против Израиля в Международный уголовный суд

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. Жестокое обращение с заключенными, строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, разрушение сектора Газа может послужить поводом для Палестины подать иски в Международный уголовный суд (МУС), сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиля Шаата.

"Есть два способа, так скажем, чтобы обратиться в МУС: во-первых, можно попросить суд провести расследование, после которого генеральный прокурор МУС принимает решение о начале судебных процедур. Сначала мы предприняли такой шаг, это было несколько лет назад … и суд пока не вынес решения. Но есть и другой путь — подача иска напрямую. Это то, что мы собираемся сделать сейчас. Возможно, мы подадим иск напрямую, сейчас это одна из опций", — сказал Шаат.

По его словам, иски в МУС будут касаться вопросов «об израильской оккупации, строительстве незаконных поселений, разрушении сектора Газа и обращении с заключенными».

В начале февраля исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) принял решение «обратиться к Совету безопасности, Генеральной ассамблее ООН и Международному уголовному суду (МУС)" с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока он не откажется от признания Иерусалима своей столицей, и привести в исполнение резолюции Центрального совета ООП. Согласно документу, ООП намерена обратиться в МУС с просьбой "начать расследование в отношении израильских поселений, расовой дискриминации и замалчиваемой этнической чистки в Иерусалиме и его окрестностях".