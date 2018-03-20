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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян с иронией прокомментировала новые меры против Sputnik в Британии

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Новые меры против Sputnik приняты на фоне обострения российско-британских отношений из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян иронично прокомментировала новые меры против агентства в Великобритании — исключение из Торговой палаты Эдинбурга.

"Теперь должны отключить горячую воду. Ждем", — сказала Симоньян.

Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© Sputnik
Симоньян ответила на решение Лондона выслать российских дипломатов

В пресс-службе Sputnik UK ранее сообщили, что членство в Торговой палате было прекращено на фоне продолжающейся медийной и политической кампании после призыва городского совета Эдинбурга прекратить отношения с компанией.

Новые меры против Sputnik приняты на фоне обострения российско-британских отношений из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон, не приводя доказательств, обвиняет Москву.

В пресс-службе Sputnik заявили, что считают такое решение политически мотивированным и не согласны с ним, так как оно нарушает принципы независимости и аполитичности, которых, по заявлениям Торговой палаты, она придерживается.

 




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