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Полиция на улице Castle street британского города Солсбери рядом с местом, где был найден в тяжелом состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль

Разработчик "Новичка" рассказал о причинах недопуска к образцам в Солсбери

© AP Photo. PA/Steve Parsons
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Один из разработчиков боевого химического оружия пояснил, что те, кто синтезировал вещество, которым был отравлен Скрипаль, могли не знать состав многих компонентов "Новичка".

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Великобритания отказывает России в доступе к материалам дела  экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и не предоставляет России образец вещества, которым он был отравлен, потому что можно будет сразу определить, что оно сделано не в России, заявил в интервью РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

Следственные мероприятия
© AFP 2018/ Adrian Dennis
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"Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный "почерк". Сразу выяснится, что это не российская технология", — сказал Ринк.

Он пояснил, что те, кто синтезировал вещество, которым был отравлен Скрипаль, могли не знать состав многих его компонентов.

"Поэтому образец из Солсбери — это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что "варили" не в России", — подчеркнул Ринк.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что Скрипали были отравлены боевым веществом "Новичок", изготовленным в России, которая в свою очередь опровергает свою причастность к данному происшествию.

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"Дело Скрипаля": причины и следствие (22)



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