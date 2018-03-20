Разработчик "Новичка" рассказал о причинах недопуска к образцам в Солсбери

Один из разработчиков боевого химического оружия пояснил, что те, кто синтезировал вещество, которым был отравлен Скрипаль, могли не знать состав многих компонентов "Новичка".

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Великобритания отказывает России в доступе к материалам дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и не предоставляет России образец вещества, которым он был отравлен, потому что можно будет сразу определить, что оно сделано не в России, заявил в интервью РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

© AFP 2018/ Adrian Dennis МИД России назвал вероятные источники происхождения газа "Новичок"

"Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный "почерк". Сразу выяснится, что это не российская технология", — сказал Ринк.

Он пояснил, что те, кто синтезировал вещество, которым был отравлен Скрипаль, могли не знать состав многих его компонентов.

"Поэтому образец из Солсбери — это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что "варили" не в России", — подчеркнул Ринк.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что Скрипали были отравлены боевым веществом "Новичок", изготовленным в России, которая в свою очередь опровергает свою причастность к данному происшествию.