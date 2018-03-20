Сигареты в небе: находчивых белорусских контрабандистов разоблачили

Перелетающий с грузом дрон зафиксировала система видеонаблюдения Литовских пограничников. К беспилотнику было прикреплено 100 пачек сигарет, на которых были белорусские акцизные марки.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Беспилотник с грузом сигарет, перелетавший через литовско-белорусскую границу, перехватили Литовские таможенники, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Службу охраны госграниц Литвы.

Перелетающий с грузом дрон был зафиксирован системой видеонаблюдения пограничников в деревне Науяседже (Шальчининкский район). Впоследствии выяснилось, что к беспилотнику прикреплено 100 пачек сигарет Premjer. На них были белорусские акцизные марки.

В Службе охраны границ также уточнили, что им не удалось выявить адресата, который ожидал получения груза.

Находчивые контрабандисты для доставки груза и ранее проявляли свою изобретательность, в особенности в части доставки сигарет. Технические новинки применяли на территории Беларуссии, отправляя в соседние страны грузы по реке на льдинах или досках с GPS-трекером. В этом месяце, как сообщает Sputnik Беларусь, было зафиксировано использование с этой целью дронов.

Согласно сообщению Национальной ассоциации производителей табака Литвы, доля белорусской табачной продукции составляет 85% нелегального рынка страны.