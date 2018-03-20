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Архивное фото экс-президента Франции Николя Саркози

СМИ: бывшего президента Саркози задержали в пригороде Парижа

© Sputnik. Игорь Лилиев
Новости
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Николя Саркози должны предъявить обвинение в течение 48 часов.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Во Франции задержали экс-президента страны Николя Саркози, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

"По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа — ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года", — говорится в публикации.

Срок задержание ограничен 48 часами, после этого Саркози должно быть предъявлено обвинение.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом пятидесяти миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 и в начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.




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