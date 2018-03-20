Роскомнадзор: у Telegram 15 дней для предоставления ФСБ нужной информации

Telegram утверждает, что получение ФСБ ключей шифрования, даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ РФ информацию, необходимую для декодирования сообщений, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

"Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", — говорится в сообщении.

Во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования.

В ответ на что в Telegram во вторник заявили, что обжалуют это решение.

Telegram утверждает, что получение ФСБ ключей шифрования, даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей.

В ФСБ намерены без судебного решения просматривать переписку только конкретных пользователей. В том случае, если понадобятся массивы данных о многих людях — понадобится решение суда.