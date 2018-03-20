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Бизнесмен держит в руках монету биткойн

Депутаты Госдумы России предложили не признавать платежи в криптовалюте

CC0 / Pixabay
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Документ вводит определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о цифровых финансовых активах, согласно которому такие активы не признаются законным средством платежа на территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает ПРАЙМ.

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© Инфографика.
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Законопроект устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Документ также дает определения понятий "цифровая запись и цифровая транзакция", закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, к которым относятся деятельность, направленная на создание криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).

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Документ разрешает совершать обмен токенов на рубли или иностранную валюту только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Такими операторами смогут быть только брокеры, дилеры, юрлица, осуществляющие деятельность по доверительному управлению, а также биржевые площадки. Перечень иных разрешенных в РФ сделок по обмену цифровых финансовых активов, а также их порядок и условия, согласно законопроекту, будет устанавливать ЦБ по согласованию с правительством.

Отдельная статья устанавливает правовые основы для проведения в России процедуры выпуска токенов (Initial Token Offering, ICO). У токена одного вида может быть только один эмитент. Максимальная сумма, на которую лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобрести токены в рамках одного выпуска, установит Банк России.




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