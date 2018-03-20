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Был ли "Новичок": химики не припомнили такого вещества ни в СССР, ни в России

© Sputnik. Валерий Мельников
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (23)
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Источник сообщил, что в обозначении системы использовались цифры, а название "Новичок" широко распространилось в зарубежных СМИ после публикаций советского химика Вила Мирзаянова, эмигрировавшего в США в 1990-е годы.

СУХУМ, 20 мар —Sputnik. Программа разработки отравляющих веществ, аналогичных веществу А234, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в СССР называлась не "Новичок", а по-другому, сообщили РИА Новости два источника, имевшие непосредственное отношение к этому проекту.

"При этом в обозначении системы использовались цифры", — рассказали они.

Название "Новичок" широко распространилось в зарубежных СМИ после публикаций советского химика Вила Мирзаянова, который в 1990-е годы эмигрировал в США. На Западе Мирзаянова часто представляли как создателя "Новичка".

Источники РИА Новости подчеркнули, что Мирзаянов вообще не имел отношения к разработке химического оружия. "Он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам и после обнародовал некоторую информацию на Западе, включая формулы", — пояснили собеседники агентства.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (23)



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