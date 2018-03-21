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Президент Республики Союз Мьянма Тхин Чжо

Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку

Фотохост-агентство
Новости
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Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке президента в связи с состоянием здоровья, однако власти опровергали информацию.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно данным агентства, экс-президент отошел от должности, чтобы получить "отдых".

"Президент Мьянмы У Тхин Чжо подал в отставку 21 марта ", — говорится в заявлении, цитируемом агентством Франс Пресс.

Как отмечается, новый лидер республики будет избран в ближайшие семь рабочих дней.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке президента в связи с состоянием здоровья, однако власти опровергали информацию.

Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером страны, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета, писатель, близкий друг и соратник лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.




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