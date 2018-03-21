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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, архивное фото

Лавров обвинил Лондон в поспешных обвинениях по "делу Скрипаля"

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (24)
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Англосаксонская система права пополняется интересными прецедентами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Лондон делает выводы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери до завершения расследования, англосаксонская система права пополняется интересными прецедентами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обращу внимание: все это делается в период, когда расследование не завершено и займет, по констатации профессионалов из Скотленд-Ярда, месяцы, когда еще не состоялся суд, когда нет никакого приговора. Так что англосаксонская система права пополняется новыми и очень интересными прецедентами", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что Скрипали были отравлены боевым веществом "Новичок", изготовленным в России, которая в свою очередь опровергает свою причастность к данному происшествию.
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (24)



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