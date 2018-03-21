Третий гуманитарный коридор начал работу в Восточной Гуте

Всего с начала операции из Восточной Гуты при содействии Центра вывели более 80 тысяч человек, освобождено более 70% территории.

СУХУМ, 21 мар – Spunik. В Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор, сообщает . В Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россия 24

"В освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна возвращаются мирные жители, туда доставлена гуманитарная помощь", — рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Всего с начала операции из Восточной Гуты при содействии Центра вывели более 80 тысяч человек, освобождено более 70% территории.

Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из Арбила, Хаззэ, Сакбы, пошел на спад.

Большинство мирных жителей уже покинули подконтрольные боевикам территории.

Безопасный выход мирных жителей и организацию доставки гуманитарной помощи обеспечивают российские военные, об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Более 445 тонн грузов доставлены в блокированные пригороды Дамаска тремя гуманитарными конвоями ООН.

Эта работа проводится вместе с ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским арабским Красным Полумесяцем.



