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Освобожденный населенный пункт Кафр-Батна в восточной Гуте

Третий гуманитарный коридор начал работу в Восточной Гуте

© Sputnik. Михаил Алаеддин
Новости
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Всего с начала операции из Восточной Гуты при содействии Центра вывели более 80 тысяч человек, освобождено более 70% территории.

СУХУМ, 21 мар – Spunik. В Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россия 24.  
"В освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна возвращаются мирные жители, туда доставлена гуманитарная помощь", — рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Всего с начала операции из Восточной Гуты при содействии Центра вывели более 80 тысяч человек, освобождено более 70% территории.
Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из Арбила, Хаззэ, Сакбы, пошел на спад.
Большинство мирных жителей уже покинули подконтрольные боевикам территории.
Безопасный выход мирных жителей и организацию доставки гуманитарной помощи обеспечивают российские военные, об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Более 445 тонн грузов доставлены в блокированные пригороды Дамаска тремя гуманитарными конвоями ООН.
Эта работа проводится вместе с ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским арабским Красным Полумесяцем.




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