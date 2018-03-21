Рядом с Дарвином и Ньютоном: прах физика Хокинга предадут земле 31 марта

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Останки всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга предадут земле 31 марта в Вестминстерском аббатстве, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на британские СМИ. Хокинга захоронят рядом с могилами одного из создателей классической физики Исаака Ньютона и автора теории эволюции Чарльза Дарвина.
Поминальная служба состоится 1 апреля в церкви Святой Марии Кембриджского университета. Церковь располагается неподалеку от университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где физик проработал более 50 лет.
"Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил и который любил его. Жизнь и работа нашего отца много значила для многих людей — как религиозных, так и не религиозных. Соответственно, служба будет проходить с учетом всех традиций", — сообщили дети Стивена Хокинга.
Попрощаться с Хокингом на церемонию и на службу в церкви придут только родные, друзья и коллеги физика.
Вестминстерское аббатство — традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании.
С разрешения королевской семьи многие столетия здесь хоронят также деятелей культуры, искусства, науки Британской империи.
Ученые считают, что, если бы расчеты были проведены при жизни Хокинга, он мог бы стать лауреатом Нобелевской премии.