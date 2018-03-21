Рядом с Дарвином и Ньютоном: прах физика Хокинга предадут земле 31 марта

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Останки всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга предадут земле 31 марта в Вестминстерском аббатстве, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на британские СМИ. Хокинга захоронят рядом с могилами одного из создателей классической физики Исаака Ньютона и автора теории эволюции Чарльза Дарвина.

Поминальная служба состоится 1 апреля в церкви Святой Марии Кембриджского университета. Церковь располагается неподалеку от университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где физик проработал более 50 лет.

© AFP 2018/ DESIREE MARTIN Параллельные миры: каким было последнее открытие физика Хокинга

"Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил и который любил его. Жизнь и работа нашего отца много значила для многих людей — как религиозных, так и не религиозных. Соответственно, служба будет проходить с учетом всех традиций", — сообщили дети Стивена Хокинга.

Попрощаться с Хокингом на церемонию и на службу в церкви придут только родные, друзья и коллеги физика.

Вестминстерское аббатство — традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании.

С разрешения королевской семьи многие столетия здесь хоронят также деятелей культуры, искусства, науки Британской империи.

Хокинг известый популяризатор науки, автор книги "Краткая история времени", которая разошлась тиражом в 10 миллионов. Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Ученые считают, что, если бы расчеты были проведены при жизни Хокинга, он мог бы стать лауреатом Нобелевской премии.