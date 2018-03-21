Мраморный клоп атакует: вредителя обнаружили в четырех городах Краснодарского края

О выявлении мраморного клопа в четырех городах Краснодарского края сообщили в Россельхознадзоре по региону. В декабре прошлого года насекомое обнаружили в Новороссийске и Сочи.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Коричнево-мраморный клоп — опасный карантинный вредитель, который способен причинить вред более чем 100 видам растений, выявлен в городах Краснодарского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор по региону.

Клопа выявили в четырех городах Краснодарского края.

© Sputnik / Томас Тхайцук Создан республиканский штаб по борьбе с мраморным клопом

Вредитель наносит ущерб плодовым культурам и ягодам. Он в особенности вреден для винограда.

"Коричнево-мраморный клоп был выявлен в Сочи, Новороссийске, Белореченске и Кропоткине. Это опасный карантинный объект, который питается на более чем 100 видах растений. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным — в первую очередь винограду. Может вредить овощным и зерновым культурам", — сообщили в ведомстве.

Массового вылета насекомых пока не было замечено в связи с погодными условиями. В настоящее время клопы находятся в стадии зимовки.

"Обязанности по борьбе против мраморного клопа возложены на собственников земельных участков в соответствии с законодательством. Управление проводит соответствующие рейдовые осмотры", — добавил представитель ведомства.

С вредителем борются с помощью химических веществ. В период зимовки эффективным методом борьбы с насекомым является сбор и механическое уничтожение.

Как пояснили в ведомстве, в связи с тем, что коричнево-мраморный клоп был занесен в список карантинных объектов только с июля прошлого года, мониторинг по его выявлению в регионе до этого периода не проводился.

После включения в список клоп был выявлен в крае в декабре прошлого года в Новороссийске и Сочи.

Насекомое теплолюбивое и развивается в условиях от плюс 15 до плюс 33 градусов.

Коричнево-мраморный клоп распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, в США, в странах Европы и в Турции, Грузии.

С 2015 года коричнево-мраморный клоп активно стал наращивать свою численность и в соседней Абхазии.