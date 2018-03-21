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Натуральный мех вне закона: в Сан-Франциско введут новую норму

© Sputnik. Виталий Арутюнов
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Запрет на продажу натурального меха в Сан-Франциско начнет действовать с начала 2019 года. Нарушителей этой нормы ждет штраф.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. В Сан-Франциско запретят продажу натурального меха, закон об этом вступит в силу с января 2019 года, сообщает RT со ссылкой на The San Francisco Examiner.

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Таким образом, нарушителям этой нормы будет грозить штраф в размере $1 тыс.

Отмечается, что нововведение не касается продажи изделий из кожи и шерсти.

Также сообщается, что магазины подержанной одежды будут иметь право на реализацию изделий из меха, а для продавцов, закупивших большие партии товара заранее, предусмотрена отсрочка до января 2020 года. Ранее глава итальянского модного дома Versace Донателла Версаче и ряд других модных Домов заявляли о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды.




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