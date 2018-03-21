Натуральный мех вне закона: в Сан-Франциско введут новую норму

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. В Сан-Франциско запретят продажу натурального меха, закон об этом вступит в силу с января 2019 года, сообщает RT со ссылкой на The San Francisco Examiner.
Таким образом, нарушителям этой нормы будет грозить штраф в размере $1 тыс.
Отмечается, что нововведение не касается продажи изделий из кожи и шерсти.
Также сообщается, что магазины подержанной одежды будут иметь право на реализацию изделий из меха, а для продавцов, закупивших большие партии товара заранее, предусмотрена отсрочка до января 2020 года. Ранее глава итальянского модного дома Versace Донателла Версаче и ряд других модных Домов заявляли о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды.