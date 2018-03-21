Украина хочет обязать россиян предупреждать о визите в страну

Украина планирует усилить биометрический контроль для иностранцев на границе, в рамках этого проекта будет разработан механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину. В перечень списка государств миграционного риска, внесут и Россию.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе, согласно этому указу Кабмин должен в течение месяца подготовить изменения в закон, сообщает РИА Новости.

Согласно указу Порошенко, будет обновлен перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. Таким образом, россиян обяжут сообщать о планах посетить Украину.

По данным пресс-службы, президент в среду ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому кабмин должен за месяц разработать и внести на рассмотрение Рады ряд законопроектов.

В частности, кабмину поручено подготовить законодательные акты с целью "введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан РФ, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину".

Также, согласно решению СНБО, будет усилена ответственность иностранцев за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья.