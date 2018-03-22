МИД России назвал "Дело Скрипаля" террористическим актом против россиян

В Москве состоялся брифинг Министерства иностранных дел России по ситуации вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На мероприятии аккредитовались более 140 представителей зарубежных дипломатических миссий, однако британский посол проигнорировал встречу.

СУХУМ, 22 мар- Sputnik. Террористическим актом против россиян назвали в МИД России инцидент в Солсбери, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Григорий Сысоев Лавров обвинил Лондон в поспешных обвинениях по "делу Скрипаля"

"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Ни одна из версий случившегося в Солсбери не выдерживает критики, подчеркнули в МИД РФ.

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта — британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку", — отметил Ермаков.

Ранее в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания бездоказательно обвинила Россию в причастности к инциденту, однако Москва категорически отрицает связь с происшествием.