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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве.

МИД России назвал "Дело Скрипаля" террористическим актом против россиян

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (27)
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В Москве состоялся брифинг Министерства иностранных дел России по ситуации вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На мероприятии аккредитовались более 140 представителей зарубежных дипломатических миссий, однако британский посол проигнорировал встречу.

СУХУМ, 22 мар- Sputnik. Террористическим актом против россиян назвали в МИД России инцидент в Солсбери, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, архивное фото
© Sputnik. Григорий Сысоев
Лавров обвинил Лондон в поспешных обвинениях по "делу Скрипаля"

"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Ни одна из версий случившегося в Солсбери не выдерживает критики, подчеркнули в МИД РФ.

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта — британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку", — отметил Ермаков.

Ранее в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания бездоказательно обвинила Россию в причастности к инциденту, однако Москва категорически отрицает связь с происшествием.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (27)



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