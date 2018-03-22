Лондон собирается убедить европейские страны выслать российских дипломатов

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны Евросоюза также обвинили Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и выслали российских дипломатов из своих стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Кроме того, премьер на ужине с участниками саммита Евросоюза в четверг заявит, что "проблема России будет существовать годами", а Москва представляет угрозу всей Европе, надеясь убедить партнеров в ЕС в необходимости усилить критику российских властей.
"Британские чиновники заявляют, что мир, в том числе ЕС, должен показать России, что первое использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе со времени окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным", — передает агентство.