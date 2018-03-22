Лондон собирается убедить европейские страны выслать российских дипломатов

Британия поделится секретными разведывательными данными со своими европейскими союзниками, чтобы убедить их в виновности России в инциденте со Скрипалем, сообщил источник изданию Bloomberg.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны Евросоюза также обвинили Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и выслали российских дипломатов из своих стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, премьер на ужине с участниками саммита Евросоюза в четверг заявит, что "проблема России будет существовать годами", а Москва представляет угрозу всей Европе, надеясь убедить партнеров в ЕС в необходимости усилить критику российских властей.

"Британские чиновники заявляют, что мир, в том числе ЕС, должен показать России, что первое использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе со времени окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным", — передает агентство.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что Скрипали были отравлены боевым веществом "Новичок", изготовленным в России, которая в свою очередь опровергает свою причастность к данному происшествию.