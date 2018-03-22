Нельзя помиловать: в Америке придумали новый способ казни

В США смертная казнь разрешена в 31 штате, также она предусмотрена в федеральном законодательстве. Чаще всего используют смертельную инъекцию, реже — электрический стул, в единичных случаях — расстрел.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Палата представителей американского штата Алабама разрешила казнить преступников новом способом — использовать азот, если нет возможности ввести смертельную инъекцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WHNT19.

Новый, ранее не используемый способ казни назвали гуманным.

"Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно", — заявил в ходе дебатов республиканец Джим Хилл.

Противники закона ставят под сомнение безболезненность метода.

"Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам", — отметил представитель демократов Томас Джексон.

В США смертная казнь разрешена в 31 штате, также она предусмотрена в федеральном законодательстве. Чаще всего используют смертельную инъекцию, реже — электрический стул, в единичных случаях — расстрел. Повешение и газовая камера в XXI веке еще не применялись, хотя сохранены в некоторых законах.