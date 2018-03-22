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Допрос певца Витаса в Останкинской межрайонной прокуратуре

Почему стрелял и был ли пьян: полиция разбирается с Витасом

© Sputnik. Андрей Стенин
Новости
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Певец Витас устроил стрельбу в Одинцовском районе, в данном происшествии разбирается ГУМВД по Московской области.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Известный российский певец Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе, сообщает РИА Новости. Полицейские взяли с артиста объяснение по факту произошедшего, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем источник не уточнил, был ли в этот момент певец пьян, как сообщают в ряде СМИ.

О том, что в Одинцовском районе были слышны хлопки, подтвердили в  пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — уточнил собеседник агентства.

Официально имя мужчины в полиции не назвали, однако Грачев также родился в 1979 году.




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