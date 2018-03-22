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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве.

Кремль назвал оскорбительным сравнение России с нацистской Германией

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (27)
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился с утверждением депутата от Лейбористской партии Яна Остина о том, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. "Оскорбительным и недопустимым" назвал Кремль сравнение России с нацистской Германией, которое позволил себе депутат от Лейбористской партии Ян Остин, а министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон согласился с ним, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 

"Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны", — подчеркнул Песков.

Депутат от Лейбористской партии Ян Остин накануне на заседании парламентского комитета по международным делам Британии заявил:"Путин собирается использовать его (чемпионат мира по футболу. — Прим. ред.), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года". "Как пиар-ход", — уточнил он.

Сотрудники посольства РФ в Лондоне
© REUTERS/ Toby Melville
Спецрейсом из Британии: российские дипломаты покинут страну

Джонсон согласился со своим коллегой.

В Москве подчеркнули, что подобные параллели недостойны главы дипломатии европейского государства. В МИД напомнили, что Россия "отдала миллионы жизней в борьбе с нацизмом".

"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что Скрипали были отравлены боевым веществом "Новичок", изготовленным в России, которая в свою очередь опровергает свою причастность к данному происшествию.

 

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (27)



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