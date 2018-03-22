Депутата Верховной Рады Надежду Савченко задержали в зале Парламента

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Верховная Рада лишила неприкосновенности депутата Надежду Савченко, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест, после чего Савченко задержали в зале Парламента Украины, сообщает РИА Новости.

Генеральный прокурор подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что она планировала установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева.

"Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают — ответ очевиден", — заявил он во время оглашения представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

Решение Рады Савченко встретила с улыбкой, она сдала карточку для голосования и покинула зал парламента. Савченко пожали руку два депутата от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Евгений Мураев. Эта фракция не поддержала лишение Савченко неприкосновенности.