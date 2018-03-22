В Париже проходит крупная манифестация против реформ Макрона

Протестующие от Восточного вокзала продвинулись до Площади Бастилии и крушат на своем пути машины и разбивают окна зданий. Участники акции выступают против трудовой реформы Макрона.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Первая крупная манифестация проходит в Париже, протест граждан связан с новой трудовой реформой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik France.

Это первая крупная манифестация с начала правления Эммануэля Макрона.

Sputnik France сообщает, что протестующие, а это члены профсоюзов, идут от Восточного вокзала до Площади Бастилии. На своем пути протестующие крушат машины и разбивают окна зданий. Полиция применяет к протестующим спецсредства, в том числе и водяные пушки.

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