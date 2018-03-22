Америка собирается подать иск в ВТО против Китая

Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области против Китая, а также до пятницы объявит о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию, сообщил Белый дом.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. США подадут иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Китая за предполагаемые нарушения международного законодательства по торговле, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Запланировано подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая". Как ожидается, под угрозой более высоких пошлин окажется импорт из Китая на 50 миллиардов долларов в год.

Трамп, по сообщению представителя пресс-службы президента, считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям". Китай также заявил, что готов к ответным мерам против США.

Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.