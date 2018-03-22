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Работа полиции по делу Сергея Скрипаля в Центре восстановления транспортных средств Эшли Вуд в Солсбери

Британский суд разрешил отправить образцы крови Скрипалей на экспертизу

© AFP 2018/ Geoff Caddick
Новости
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (28)
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Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли к пабу Mill, где были Скрипаль и его дочь перед инцидентом, сообщает газета Independent.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Британский суд разрешил отправить образцы крови экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на экспертизу в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (28)



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