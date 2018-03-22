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Мария Захарова

Захарова прокомментировала задержание Савченко на Украине

© Sputnik Григорий Сысоев
Новости
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Верховная Рада лишила неприкосновенности депутата Надежду Савченко, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест, после чего Савченко задержали в зале парламента Украины.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу сдержанной реакции Запада на задержание в Верховной Раде Надежды Савченко, о чем она написала в своем Facebook, сообщает РИА Новости.

На данный момент только Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) выступило с заявлением, что "следит за развитием событий" в связи с задержанием Савченко, но никак его не комментирует. В своем посте Захарова отметила, что Евросоюз, ПАСЕ и СПЧ пока никак не отреагировали на произошедшее.

"Главное, чтобы когда они перестанут "следить" за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег #freesavchenko. Думаете, не пригодится?", — написала Захарова у себя в Facebook.

Пользователи соцсетей и политики активно использовали хэштег #FreeSavchencko, требуя освободить Надежду Савченко от уголовного преследования в России.

Савченко подозревают в совершении "действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (предусматривает до десяти лет лишения свободы), "подготовке к преступлению", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля" (до 15 лет или пожизненное лишение свободы) и "подготовке теракта" (до десяти лет лишения свободы).

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Теги:
Мария Захарова, Надежда Савченко



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