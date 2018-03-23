Тело "пришельца" надо возвратить на родину: генетики расшифровали ДНК Аты

Найденное в 2003 году в пустыне Атакама тело "пришельца" оказалось телом ребенка, который умер в утробе, либо в раннем детстве, из-за серьезных нарушений в работе генов.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Ученые около 15 лет пытались разгадать тайну знаменитого пятнадцатисантиметрового "пришелеца" с вытянутой головой, найденного в пустыне Атакама. Он оказался ребенком с очень серьезными нарушениями в работе генов, управляющих ростом скелета, говорится в статье, опубликованной в журнале Genome Research, сообщает РИА Новости.

"Теперь мы точно можем сказать, что это не инопланетянин, а ребенок, который был или не доношен, или родился заметно позже срока и умер практически сразу после появления на свет. Мне кажется, что его тело следует вернуть в Чили и похоронить, следуя традициям местных народов", — заявил Гарри Нолан (Garry Nolan), генетик из Стэнфордского университета (США).

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Как отмечает ученый, "пришелец" Ата выглядит как инопланетянин не только снаружи, но и изнутри. К примеру, ее скелет похож по своему устройству и уровню развития на то, как выглядят кости восьмилетнего ребенка, несмотря на то, что ее рост составляет всего 15 сантиметров, что эквивалентно размерам зародыша в утробе матери. Кроме того, она имеет всего 10 пар ребер, а не 12, как здоровые люди, или 11, как носители некоторых генетических дефектов.

Все эти странности придавали уверенности "уфологам" и другим любителям историй о пришельцах. Еще в 2013 году Нолан и его коллеги нанесли удар по этим "внеземным" теориям – они расшифровали часть ДНК Аты и обнаружили, что эти останки принадлежат человеку, умершему совсем недавно, а не "пришельцу" или представителю одного из древних видов людей.

В общей сложности, генетикам удалось найти шесть десятков генов с ярко выраженными негативными изменениями, многие из которых были связаны с развитием сколиоза, нарушениями в синтезе коллагена и костной ткани, преждевременным старением, аномалиями в числе ребер и другими характерными чертами Аты. Это указало на то, что Ата умерла в раннем детстве или в утробе матери, и вряд ли прожила восемь лет.