15:17 23 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Атакамский гуманоид, найденный в 2003 году в пустыне в Перу

Тело "пришельца" надо возвратить на родину: генетики расшифровали ДНК Аты

© Фото: Bhattacharya S et al. 2018
Новости
Получить короткую ссылку
52 0 0

Найденное в 2003 году в пустыне Атакама тело "пришельца" оказалось телом ребенка, который умер в утробе, либо в раннем детстве, из-за серьезных нарушений в работе генов.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Ученые около 15 лет пытались разгадать тайну знаменитого пятнадцатисантиметрового "пришелеца" с вытянутой головой, найденного в пустыне Атакама. Он оказался ребенком с очень серьезными нарушениями в работе генов, управляющих ростом скелета, говорится в статье, опубликованной в журнале Genome Research, сообщает РИА Новости.

"Теперь мы точно можем сказать, что это не инопланетянин, а ребенок, который был или не доношен, или родился заметно позже срока и умер практически сразу после появления на свет. Мне кажется, что его тело следует вернуть в Чили и похоронить, следуя традициям местных народов", — заявил Гарри Нолан (Garry Nolan), генетик из Стэнфордского университета (США).

Одна из редких фотографий НЛО необычной формы
© Sputnik. РИА Новости
Эрих фон Дэникен: нас посещали и обучали инопланетяне

Как отмечает ученый, "пришелец" Ата выглядит как инопланетянин не только снаружи, но и изнутри. К примеру, ее скелет похож по своему устройству и уровню развития на то, как выглядят кости восьмилетнего ребенка, несмотря на то, что ее рост составляет всего 15 сантиметров, что эквивалентно размерам зародыша в утробе матери. Кроме того, она имеет всего 10 пар ребер, а не 12, как здоровые люди, или 11, как носители некоторых генетических дефектов.

Все эти странности придавали уверенности "уфологам" и другим любителям историй о пришельцах. Еще в 2013 году Нолан и его коллеги нанесли удар по этим "внеземным" теориям – они расшифровали часть ДНК Аты и обнаружили, что эти останки принадлежат человеку, умершему совсем недавно, а не "пришельцу" или представителю одного из древних видов людей.

В общей сложности, генетикам удалось найти шесть десятков генов с ярко выраженными негативными изменениями, многие из которых были связаны с развитием сколиоза, нарушениями в синтезе коллагена и костной ткани, преждевременным старением, аномалиями в числе ребер и другими характерными чертами Аты. Это указало на то, что Ата умерла в раннем детстве или в утробе матери, и вряд ли прожила восемь лет.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Элизабет Турсынбаева, архивное фото
    Идеальная партнерша

    Почему знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой нужно перейти в парный разряд?

  • Архивное фото советника премьер-министра КР Таланта Султанова
    Не все сразу

    Советник премьера Кыргызстана рассказал, как будет реализовываться программа "Умный город" после расторжения контракта с китайцами.

  • Медик в машине скорой помощи, архивное фото
    ДТП с автобусом

    Десять человек получили травмы в результате ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля в Псковской области.

  • Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе.
    Всеобщая перепись

    Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?

  • Советский разведчик Михаил Любимов
    Смешное заявление

    Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.

  • Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
    Кто виноват, и что делать?

    Директор Института региональных проблем рассказал, кто виноват в прохладных отношениях России и Молдовы.

  • Доллары США, архивное фото
    Деньги счет любят

    Мигранты из Таджикистана заняли второе место по денежным переводам из России в прошлом году, посчитал российский Центробанк.

  • Автобус на трассе
    Автобус отправляется

    Узбекистан и Таджикистан восстановят автобусное сообщение в апреле. Государства еще должны согласовать тарифы на проезд, но маршруты уже известны.

  • Учения эстонской армии Золотая лопата
    "Лопата" против танка

    Заявленная цель очередных учений Сил обороны Эстонии под звучным названием "Золотая лопата" — оборона против бронетехники условного противника.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Весенний орлиный фестиваль в Монголии
Взмах орлиного крыла: беркутчи и кузбеги на фестивале в Монголии
Силовой рекорд: жонглирование гирями с закрытыми глазами
Силач из Китая жонглирует гирями с закрытыми глазами
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia