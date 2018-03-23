В центре Токио увековечили Годзиллу

Памятник Годзилле составляет 2,5 метра, на постамент нанесена цитата из фильма про огромного монстра: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой".

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Самый большой памятник в Японии установлен в центре Токио, это памятник гигантскому монстру-мутанту из кинофильмов — Годзилле, сообщает RT.

​Высота памятника составляет примерно 2,5 метра. На постаменте высечена надпись: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой". Эта фраза взята из последнего фильма серии про огромного монстра "Годзилла: Возрождение", который вышел на экраны в 2016 году.

Первый фильм о Годзилле вышел в прокат в Японии в 1954 году. С тех пор про гигантского монстра-мутанта, проснувшегося после многовекового сна на дне Тихого океана и начавшего разрушать города и убивать людей, сняли около 50 кинолент и видеоигр, а его образ является одним из самых узнаваемых в массовой культуре.