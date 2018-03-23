Первый в России центр реабилитации для дельфинов откроют в Сочи

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. В Сочи откроют первый в России центр для дельфинов, которые попадают в браконьерские сети, получают травмы, сталкиваясь с моторными лодками, и становятся заложниками суши, сообщает "Кубань24".

За основу будет взят опыт корейского реабилитационного центра, в котором животные из зоопарков в специальном вольере знакомят с открытым океаном, затем выпускают на волю. Площадку общественной организации, готовой создать реабилитационный центр, абсолютно бесплатно готово предоставить руководство группы компаний, управляющих морским портом в Адлерском районе.

Помимо реабилитационного центра общественники, восставшие против браконьеров, намерены создать "дельфиний патруль", который будет курсировать по акватории Черного моря и спасать морских животных из сетей и лап морских охотников.

"Это уникальный опыт, который нам передали. Мы готовы принести свои знания сюда и реабилитировать дельфинов. Это все реально. Есть мнение, что дельфины, прожившие в неволе, не могут быть выпущены обратно в естественную среду. Это неправда", — пояснила заместитель директора научно-экологического центра Лусинэ Балабаджян.

С каждым годом численность обитателей Черного моря вызывает все больше опасений у экологов. В прошлом году от Анапы до Сочи погибли в море или выбросились на берег почти 170 афалин.