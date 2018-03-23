15:16 23 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Мессенджер Telegram

Минкомсвязи России призвало не акцентировать внимание только на Telegram

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
1320

Претензии к мессенджерам, действующим в России, касаются соблюдения законов, статуса организатора распространения информации и взаимодействия с правоохранителями, отметили в Минкомсвязи.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Необходим единый подход к предъявлению претензий как к сервису Telegram, так и к Facebook и WhatsApp, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, сообщает РИА Новости.

Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
© Sputnik. Кирилл Каллиников
Дуров: угрозы Роскомнадзора блокировать Telegram не принесут плодов

"На мой взгляд, во всей истории, когда мы говорим про аспект борьбы с терроризмом и пытаемся те или иные мессенджеры обвинить в том, что их используют для тех или иных противоправных действий, мне кажется, самое главное, чтобы был единый подход", — заявил Никифоров во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.

Он призвал "устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram".

"Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram", — добавил Никифоров.

Во вторник Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, обязав его предоставить спецслужбе информацию для декодирования сообщений. Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения предписания. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису.

Создатель мессенджера Павел Дуров в ответ заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, а угрозы блокировать сервис "не принесут плодов".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Элизабет Турсынбаева, архивное фото
    Идеальная партнерша

    Почему знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой нужно перейти в парный разряд?

  • Архивное фото советника премьер-министра КР Таланта Султанова
    Не все сразу

    Советник премьера Кыргызстана рассказал, как будет реализовываться программа "Умный город" после расторжения контракта с китайцами.

  • Медик в машине скорой помощи, архивное фото
    ДТП с автобусом

    Десять человек получили травмы в результате ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля в Псковской области.

  • Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе.
    Всеобщая перепись

    Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?

  • Советский разведчик Михаил Любимов
    Смешное заявление

    Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.

  • Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
    Кто виноват, и что делать?

    Директор Института региональных проблем рассказал, кто виноват в прохладных отношениях России и Молдовы.

  • Доллары США, архивное фото
    Деньги счет любят

    Мигранты из Таджикистана заняли второе место по денежным переводам из России в прошлом году, посчитал российский Центробанк.

  • Автобус на трассе
    Автобус отправляется

    Узбекистан и Таджикистан восстановят автобусное сообщение в апреле. Государства еще должны согласовать тарифы на проезд, но маршруты уже известны.

  • Учения эстонской армии Золотая лопата
    "Лопата" против танка

    Заявленная цель очередных учений Сил обороны Эстонии под звучным названием "Золотая лопата" — оборона против бронетехники условного противника.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Весенний орлиный фестиваль в Монголии
Взмах орлиного крыла: беркутчи и кузбеги на фестивале в Монголии
Силовой рекорд: жонглирование гирями с закрытыми глазами
Силач из Китая жонглирует гирями с закрытыми глазами
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia