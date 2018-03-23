Минкомсвязи России призвало не акцентировать внимание только на Telegram

Претензии к мессенджерам, действующим в России, касаются соблюдения законов, статуса организатора распространения информации и взаимодействия с правоохранителями, отметили в Минкомсвязи.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Необходим единый подход к предъявлению претензий как к сервису Telegram, так и к Facebook и WhatsApp, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Кирилл Каллиников Дуров: угрозы Роскомнадзора блокировать Telegram не принесут плодов

"На мой взгляд, во всей истории, когда мы говорим про аспект борьбы с терроризмом и пытаемся те или иные мессенджеры обвинить в том, что их используют для тех или иных противоправных действий, мне кажется, самое главное, чтобы был единый подход", — заявил Никифоров во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.

Он призвал "устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram".

"Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram", — добавил Никифоров.

Во вторник Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, обязав его предоставить спецслужбе информацию для декодирования сообщений. Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения предписания. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису.

Создатель мессенджера Павел Дуров в ответ заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, а угрозы блокировать сервис "не принесут плодов".