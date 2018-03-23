15:16 23 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудники полиции у здания посольства Великобритании в Москве.

Британские дипломаты покинули посольство в России

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
Получить короткую ссылку
1410

Оставшиеся сотрудники посольства провожали дипломатов аплодисментами.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Три микроавтобуса с британскими дипломатами покинули территорию посольства Великобритании в Москве, сообщает РИА Новости.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© Sputnik. Наталья Селиверстова
МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата

Оставшиеся сотрудники посольства вышли во двор и проводили их аплодисментами. Во дворе было несколько десятков человек.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Элизабет Турсынбаева, архивное фото
    Идеальная партнерша

    Почему знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой нужно перейти в парный разряд?

  • Архивное фото советника премьер-министра КР Таланта Султанова
    Не все сразу

    Советник премьера Кыргызстана рассказал, как будет реализовываться программа "Умный город" после расторжения контракта с китайцами.

  • Медик в машине скорой помощи, архивное фото
    ДТП с автобусом

    Десять человек получили травмы в результате ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля в Псковской области.

  • Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе.
    Всеобщая перепись

    Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?

  • Советский разведчик Михаил Любимов
    Смешное заявление

    Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.

  • Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
    Кто виноват, и что делать?

    Директор Института региональных проблем рассказал, кто виноват в прохладных отношениях России и Молдовы.

  • Доллары США, архивное фото
    Деньги счет любят

    Мигранты из Таджикистана заняли второе место по денежным переводам из России в прошлом году, посчитал российский Центробанк.

  • Автобус на трассе
    Автобус отправляется

    Узбекистан и Таджикистан восстановят автобусное сообщение в апреле. Государства еще должны согласовать тарифы на проезд, но маршруты уже известны.

  • Учения эстонской армии Золотая лопата
    "Лопата" против танка

    Заявленная цель очередных учений Сил обороны Эстонии под звучным названием "Золотая лопата" — оборона против бронетехники условного противника.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Весенний орлиный фестиваль в Монголии
Взмах орлиного крыла: беркутчи и кузбеги на фестивале в Монголии
Силовой рекорд: жонглирование гирями с закрытыми глазами
Силач из Китая жонглирует гирями с закрытыми глазами
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia