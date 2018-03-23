Британские дипломаты покинули посольство в России

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Три микроавтобуса с британскими дипломатами покинули территорию посольства Великобритании в Москве, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Наталья Селиверстова МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата

Оставшиеся сотрудники посольства вышли во двор и проводили их аплодисментами. Во дворе было несколько десятков человек.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.