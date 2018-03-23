ЦИК опубликовал официальные итоги выборов президента России

За Владимира Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. По официальным итогам выборов президента, действующий глава России Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Илона Хварцкия Доля проголосовавших за Путина в Абхазии оказалась больше, чем в России

Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов (8 659 206 россиян), третьим — Владимир Жириновский, набравший 5,65% голосов (4 154 985 избирателей).

Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов (1 238 031 избиратель).

Центризбирком признал выборы "действительными и состоявшимися".

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, дату инаугурации в Кремле назовут позже. Он добавил, что сегодня Путин выступит с обращением к россиянам.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, голосование прошло 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.