Задержанная Надежда Савченко объявила голодовку

Также задержанная заведомо отказалась от сделки со следствием в случае, если ей поступит такое предложение.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на заседании суда в Киеве заявила, что объявляет голодовку, сообщает РИА Новости.

Шевченковский районный суд избирает меру пресечения депутату, которую Генпрокуратура просит посадить под арест на два месяца.

Савченко подозревают в совершении "действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти" (предусматривает до десяти лет лишения свободы), "подготовке к преступлению", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля" (до 15 лет или пожизненное лишение свободы) и "подготовке теракта" (до десяти лет лишения свободы).