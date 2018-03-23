Мужчина захватил заложников на юге Франции: есть жертвы

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Неизвестный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U на юге Франции в департаменте Од, сообщает РИА Новости. Один человек погиб, сообщила газета Depeche du Midi со ссылкой на мэра коммуны Треб Эрика Менасси.

По словам Менасси, погиб мясник, работавший в супермаркете. Потом, выступая в эфире телеканала BFMTV, мэр коммуны уже заявил о двух погибших. Злоумышленник уже заявил о приверженности "Исламскому государству"*.

Позднее заложникам удалось сбежать из захваченного магазина. "Клиенты вышли, внутри находятся только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии", — сообщили на BFMTV.

Также сообщалось о том, что во французском Каркассоне неизвестный на машине открыл огонь по спецназовцам, которые совершали пробежку. Один из них ранен. Как отмечает телеканал BFMTV, захват заложников и стрельбу по спецназовцам осуществил один и тот же человек.

*террористическая группировка, запрещенная в России