22:48 23 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ Владимир Путин, 6 марта 2018

России необходим "настоящий прорыв": Путин обратился к россиянам

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
Получить короткую ссылку
56 0 0

Действующий глава государства одержал победу, набрав 76,69% голосов. За Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после оглашения официальных результатов выборов президента, сообщает РИА Новости.

Путин добавил, что России необходим "настоящий прорыв", и в поддержке россиян он видит готовность к этому.

"Нам нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый результат и сегодня, и в перспективе", — подчеркнул глава государства.

Он также напомнил о задачах, которые озвучил в послании Федеральному собранию. "По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный", — сказал президент.

Глава государства также обратился к россиянам, которые голосовали за других кандидатов, подчеркнув, что с уважением относится к их выбору. При этом он добавил, что политические предпочтения не должны разделять жителей страны.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik
Обращение Владимира Путина к россиянам



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Можно поделиться

    Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Посол Молдовы в России Андрей Негуца
    Возвращение посла

    Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина
Неделя в объективе: победа Путина и запуск "Союз-МС-08", спасение аистов и львята
Власти Гудауты и ее жители высказались по вопросу вырубки платанов
Власти Гудауты и ее жители высказались по вопросу вырубки платанов
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала мартовский рейтинг национальных сборных по футболу
Рейтинг ФИФА на март

Соцсети

Sputnikabkhazia