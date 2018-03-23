России необходим "настоящий прорыв": Путин обратился к россиянам

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после оглашения официальных результатов выборов президента, сообщает РИА Новости.
Путин добавил, что России необходим "настоящий прорыв", и в поддержке россиян он видит готовность к этому.
"Нам нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый результат и сегодня, и в перспективе", — подчеркнул глава государства.
Он также напомнил о задачах, которые озвучил в послании Федеральному собранию. "По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный", — сказал президент.
Глава государства также обратился к россиянам, которые голосовали за других кандидатов, подчеркнув, что с уважением относится к их выбору. При этом он добавил, что политические предпочтения не должны разделять жителей страны.