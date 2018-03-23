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Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

Мужчину, захватившего заложников во Франции, ликвидировали

© AP Photo. La Depeche Du Midi
Новости
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Три человека погибли при захвате заложников в супермаркете Super U на юге Франции.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Мужчина, захвативший заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, был ликвидирован во время штурма сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Полиция у супермаркета, где произошел заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции
© AFP 2018/ ERIC CABANIS
Мужчина захватил заложников на юге Франции: есть жертвы

"Состоялся штурм, захвативший заложников был убит", — сообщил диктор канала.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству"*.

Сообщалось, что мужчина, вероятно, является выходцем из Марокко и был ранее известен французским спецслужбам. Он требовал освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.

*Запрещенная в России террористическая организация




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