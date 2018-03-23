Мэй представила Евросоюзу доказательства российского следа в деле Скрипаля

Евросовет решил отозвать своего постоянного представителя в России Маркуса Эдерера для консультаций.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила лидерам стран Евросоюза определенные доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

Она не уточнила, какими именно доказательствами поделилась британский премьер, но отметила, что дискуссия в связи с инцидентом в Солсбери была "очень интенсивная".

"Мы очень четко сказали, что считаем это серьезным вызовом нашей общей безопасности. Мы согласились с оценкой британского правительства, весьма очевидно, что Россия несет ответственность, нет других правдоподобных объяснений", — сказала канцлер на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Меркель отметила, что Германия и Франция продолжат обсуждение конкретных мер и представят их после согласования.