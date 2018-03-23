Иранских хакеров обвинили во взломе серверов ООН и правительства США

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк предъявил обвинения иранским хакерам, которые взломали 36 крупных компаний во всех секторах, включая юридические, финансовые, медицинские, биотехнологические и другие.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила 9 иранцев во взломе серверов ООН и правительства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана.

"Их жертвами стали министерство труда, ООН и федеральная комиссия по регулированию энергетики", — сказал Берман.

Ранее первый замгенпрокурора Род Розенстайн заявил, что та же группа взломала 320 университетов в 22 странах, похитив информацию на 3,4 миллиарда долларов. По его словам, они работали от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — иранской государственной военизированной организации.

Минфин США внес в список санкций 9 иранцев и упомянутый институт, а также еще одного гражданина Ирана, который был обвинен в 2017 году во взломе серверов телеканала HBO.